Аарон Гордон высказался о нападении «Денвера»
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Тяжёлый форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон рассказал о деталях альтруистичного атакующего стиля игры команды.
«У нас в команде по большей части равные возможности, хотя, конечно, мы играем через нашего большого парня (Никола Йокич. — Прим. «Чемпионата»). Он принимает правильные решения, всё видит на площадке. Он так умён, он так рассудителен, настоящий генерал площадки, впрочем, как и Маррей.
В нашей команде если ты правильно оценил ситуацию, в нужный момент переместился, поставил хороший заслон — ты будешь открыт. У нас двигается мяч, мяч найдёт открытого игрока, у нас это считается правильным баскетболом. В такой баскетбол очень весело играть», — приводит слова Гордона с пресс-конференции ClutchPoints.
Мнение Митчелла по «Наггетс»
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