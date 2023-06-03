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Инсайдер назвал преемника Майерса на посту генменеджера «Голден Стэйт»

Инсайдер назвал преемника Майерса на посту генменеджера «Голден Стэйт»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Майк Данливи-младший, в настоящий момент являющийся скаутом «Голден Стэйт Уорриорз», сменит Боба Майерса на посту генерального менеджера команды, сообщил ведущий 95.7 The Game Мэтт Стейнмец.

«По моим источникам, следующим генеральным менеджером станет Майк Данливи. Сторонам нужно договориться о деньгах, и если это произойдёт, Данливи согласится. Если же нет, тогда сумма не была правильной», — сказал Стейнмец.

Напомним, Майерс отработал в «Голден Стэйт Уорриорз» девять последних сезонов, в течение которых команда четырежды становилась чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, а сам Майерс дважды признавался лучшим руководителем. Его контракт с клубом истекает в конце июня.

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