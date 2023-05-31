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Боб Майерс назвал причины своего ухода из «Голден Стэйт»

Боб Майерс назвал причины своего ухода из «Голден Стэйт»
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Экс генеральный менеджер Боб Майерс поделился подробности по поводу своего решения покинуть «Голден Стэйт Уорриорз».

«Ну, каждое решение — это семейное решение. Но я знаю, что это было… моя жена, если бы я остался, она поддержала бы меня. Моя семья поддержала бы меня. Вы знаете, боже, в 2019 году мы были в финале пять лет подряд. Это очень много. Это именно то, чего ты хочешь. Это именно то, ради чего вы это делаете. Тогда я должен был выяснить, что ещё осталось. Финалы отнимают у вас много сил, у некоторых из нас, которые прикрывали нас на финалах», – сказал Майерс на пресс-конференции.

Боб Майерс работал в «Уорриорз» на протяжении девяти последних сезонов, в течение которых команда четырежды становилась чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а сам Майерс дважды признавался лучшим руководителем.

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Контракт Майерса с «Уорриорз» истекает в конце июня. Он отклонил предложение клуба о новом соглашении, которое сделало бы его одним из самых высокооплачиваемых руководителей в лиге.

А что? А как?
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