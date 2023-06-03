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Кроуфорд предположил, сколько сезонов Леброн сможет играть на таком же уровне

Кроуфорд предположил, сколько сезонов Леброн сможет играть на таком же уровне
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Бывший баскетболист НБА Джамал Кроуфорд высказался насчёт будущей карьеры звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Я думаю, у него впереди ещё два или три таких сезона. В этом году он набирал по 30 очков в среднем за матч – это фантастический уровень, его очень сложно поддерживать на протяжении такого количества времени. Ведь у него нет выходных! Это как боксёрский поединок: один неверный шаг и можно всё потерять.

Нужно быть максимально вовлечённым в процесс, в баскетбол. Бывает, молодые игроки набрасываются на тебя, или ты не можешь в чём-то перебороть себя… Все сразу говорят: «О, это уже не Леброн 2016 года». Или ещё что-нибудь могут сказать. Самое главное – всегда оставаться морально готовым и стабильным», – приводит слова Кроуфорда портал BBS.

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