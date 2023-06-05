Митчелл назвал двух игроков, против которых сложнее всего защищаться
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Защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл считает, что защищаться против разыгрывающих Кайри Ирвинга и Стефена Карри сложнее всего.
«Кайри Ирвинг или Стефен Карри.
Стеф постоянно бегает, он всегда в движении. Кайри Ирвинг всегда найдёт способ тебя остановить. Я пытался накрыть некоторые броски Кайри, мы сцепились руками, но мяч попал точно в кольцо. Он один из самых талантливых игроков в истории», – сказал Митчелл на YouTube-канале Tidal League.
Ранее Митчелл сравнил Шея Гилджес-Александера и разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича.
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