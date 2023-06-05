Джимми Батлер повторил клубное достижение Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда в плей-офф НБА

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» проходит второй матч финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимает «Майами Хит». На момент публикации новости счёт в матче 71:66 в пользу хозяев паркета.
Лёгкий форвард, лидер «Майами» Джимми Батлер на данный момент имеет в своём распоряжении 11 очков, шесть результативных передач и три подбора.
Как сообщает портал ESPN Stats & Info, баскетболист стал третьим игроком в истории «Хит» с 500+ очками, 100+ подборами и 100+ передачами за конкретный розыгрыш плей-офф. Ранее это удавалось Леброну Джеймсу и Дуэйну Уэйду.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний Батлер принял участие в 18 играх, набирая в среднем 27,6 очка, семь подборов и 5,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,1, трёхочковых — 36,1.
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