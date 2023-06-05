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Джимми Батлер повторил клубное достижение Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда в плей-офф НБА

Джимми Батлер повторил клубное достижение Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда в плей-офф НБА
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» проходит второй матч финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимает «Майами Хит». На момент публикации новости счёт в матче 71:66 в пользу хозяев паркета.

НБА - плей-офф. Финал. 2-й матч
05 июня 2023, понедельник. 03:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
3-я четверть
83 : 75
Майами Хит
Майами
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Маррей - 10, Браун - 9, Гордон - 9, Грин - 7, Браун - 6, Колдуэлл-Поуп - 6, Портер - 5, Брайант, Гиллеспи, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
Майами Хит: Винсент - 18, Адебайо - 14, Страс - 14, Батлер - 13, Лав - 6, Лоури - 6, Зеллер - 4, Йович, Мартин, Оладипо, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен

Лёгкий форвард, лидер «Майами» Джимми Батлер на данный момент имеет в своём распоряжении 11 очков, шесть результативных передач и три подбора.

Как сообщает портал ESPN Stats & Info, баскетболист стал третьим игроком в истории «Хит» с 500+ очками, 100+ подборами и 100+ передачами за конкретный розыгрыш плей-офф. Ранее это удавалось Леброну Джеймсу и Дуэйну Уэйду.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний Батлер принял участие в 18 играх, набирая в среднем 27,6 очка, семь подборов и 5,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,1, трёхочковых — 36,1.

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