Джимми Батлер — о серии с «Денвером»: я должен быть более агрессивным
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер высказался по поводу своей игры в финальной серии Национальной баскетбольной лиги с «Денвер Наггетс».
«Я собираюсь продолжать играть правильно. Буду находить наших снайперов, как я делал это по ходу всего плей-офф, всего сезона.
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Но да, я думаю, что мне нужно быть более агрессивным, оказывать давление в «краске», идти в проходы. Я думаю, что это делает работу всех моих тиммейтов намного легче. Они определённо следуют моему примеру, когда я агрессивен на обеих сторонах площадки. Так что я должен быть тем, кто выйдет и начнёт показывать правильный пример, что я и сделаю, а там посмотрим», — приводит слова Батлера Fadeaway World.
На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Наггетс».
У «Санз» всё будет хорошо?
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