«Уходит Бекки Хэммон, а после неё просто никого». Белякова — о женской сборной России

Экс-капитан сборной России, чемпионка женской НБА, победительница Евролиги и Евробаскета 2011 года Евгения Белякова высказалась об отсутствии медалей у национальной команды на международных турнирах в течение длительного времени.

«Это грусть, согласна. Надо про это также говорить. Кто-то скажет: «Они просто не умеют играть». Но есть ведь и объективные факторы. Например, смена поколений. Уходит Бекки Хэммон, а после неё просто никого. А она вообще половиной команды на тот момент была.

Мы действительно забываем про вот этот переход. Не было игроков, тренеров, и резко все ушли, и сборная осталась обесточенная. Плюс если бы всё это придавалось широкой огласке, может быть, и в федерации не стали бы так часто менять тренеров и старались бы сгладить как-то этот процесс.

Не звучит ли это как оправдание? Конечно, не из-за этого мы проигрывали. Мы были менее талантливы. Другие команды были в лучшей форме. Мы проигрывали сборной Греции, но никто из гречанок нигде не играет в итоге. Вот они один раз собрались, выбили нас, и всё. Но мы были слабее — факт. И вот с этим можно разбираться. Почему я — Женя Белякова — не смогла на своих плечах протащить сборную. Мне интересно во всём этом разбираться тоже», — сказала Белякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.