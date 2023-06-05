Агент Николы Йокича: подписал с ним контракт не глядя — после выдержки из газеты

Миско Разнатович, агент звёздного центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича, признался, что даже не видел его игры, когда подписывал с ним контракт. В тот момент Йокичу было 17 лет. Как рассказал агент, его внимание привлекла выдержка из газеты о статистических показателях Йокича.
«Я тот парень, который верит в системы, в прогнозы, в анализ. И в общем не знаю почему, но я сказал: «Я хочу подписать контракт с этим парнем». … Это первый и последний игрок за 27-летнюю историю агентства, которого мы подписали так, что никто его не видел», — сказал Разнатович в All the Smoke podcast with Matt Barnes.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Йокич принял участие в 86 матчах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 9,9 передачи.
Братья Йокича поздравили Мэлоуна с выходом в финал НБА:
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