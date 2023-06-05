Ройс Хэмм: «Зенит» — клуб, который должен побеждать, мы не добились нужного результата

Американский центровой «Зенита» Ройс Хэмм высказался об итогах своего первого сезона в петербургском клубе.
«Думаю, у нас был сезон со взлётами и падениями. Было по-разному, и в итоге мы не добились желаемого результата. Но я чувствую, что мы выкладывались на максимум как команда, играли в командный баскетбол и показывали, что готовы бороться. Знаю, что это клуб, который должен побеждать, и мы не победили, но «Зенит» как клуб и организация будет только расти и в следующем году добьётся максимального результата.
Болельщики? Мне они очень нравятся. Думаю, они заряжали нас энергией, особенно в плей-офф. Их роль в наших победах большая, особенно в домашних матчах.
Я приехал в середине сезона, но я видел, как горячи болельщики, как они путешествуют за нами. Они проделали просто отличную работу!» — сказал Хэмм в новом видео, опубликованном на YouTube-канале «Зенита».
- 5 июня 2023
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