Алексей Швед: планирую играть ещё четыре-пять сезонов
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Разыгрывающий ЦСКА Алексей Швед ответил на вопрос, сколько ещё сезонов он готов провести на профессиональном уровне.
«Чем старше я становлюсь, тем дольше я хочу играть. Когда я был молодой, я не думал, что буду играть до такого возраста. Ещё четыре-пять сезонов планирую играть», — приводит слова Шведа «Матч ТВ».
Напомним, 1 мая на 34-летнего Алексея Шведа напали четверо мужчин рядом с одним из ресторанов в центре Москвы. Подозреваемые в нападении уже задержаны.
В результате избиения спортсмен попал в больницу с черепно-мозговой травмой, переломами костей черепа и ушибом головного мозга. 9 мая игрок был выписан из больницы. Сообщалось, что его окончательное восстановление должно занять ещё месяц.
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