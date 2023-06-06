Йеребко — о сборной Швеции: моё «отстранение» превратилось в «чёрный список», ответов нет

Бывший форвард ЦСКА Юнас Йеребко обратился к баскетбольной федерации Швеции по поводу отстранения от сборной.
«Сегодня Национальный день Швеции, может быть, поэтому мне посчастливится быть замеченным баскетбольной федерацией Швеции?
То, что начиналось как «отстранение», превратилось в «чёрный список». Никаких ответов от высшего руководства. Думаю, что после того, что я сделал для этой страны, было бы правильно ответить мне», — написал Йеребко в своём «твиттере».
Напомним, в марте 2022 года баскетбольная федерация Швеции объявила, что решение Йеребко выступать в России противоречит ценностям организации и он лишается возможности выступать за сборную страны.
Шведский баскетболист покинул ЦСКА летом 2022 года и с тех пор остаётся в статусе свободного агента.
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