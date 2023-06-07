Представители Моранта утверждают, что игрок держал игрушечный пистолет

Окружение звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта заявило, что оружие, с которым был замечен игрок во время прямого эфира в социальной сети, было игрушечным.
Как сообщают представители Моранта, пистолет был игрушечным, он принадлежал родственнику, сидевшему в машине, который и передал его Джа.
Комиссионер НБА заявил, что лига узнала подробности ситуации и объявит о своём решении по инциденту после финальной серии. По слухам, наказанием может стать длительная дисквалификация игрока.
Напомним, в мае Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте этого года Джа был замечен в ночном клубе, когда также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей.
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