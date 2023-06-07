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«Уэстбрук закроет тебя». Тай Лоусон — о том, как Джордж Карл заводил игроков перед матчами

«Уэстбрук закроет тебя». Тай Лоусон — о том, как Джордж Карл заводил игроков перед матчами
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Экс-игрок НБА Тай Лоусон вспомнил, к каким методам во время его выступления за «Денвер Наггетс» прибегал главный тренер Джордж Карл перед матчами, чтобы заставить игроков действовать с большей самоотдачей.

«Он подходил и говорил что-то вроде: «Сегодня мы выходим против Расселла Уэстбрука. Уверен, он сможет закрыть тебя и у тебя ничего не будет получаться». И так он говорил многим. Это было хитростью. Он знает, как завести игроков, и, должен сказать, у него определённо это получалось», — сказал Лоусон на канале Mikey Domagala в YouTube.

Маскот «Денвера» исполняет бросок с середины площадки:

Ранее Карл провёл сравнение между центровым «Денвер Наггетс» Николой Йокичем и легендарным Ларри Бёрдом.

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