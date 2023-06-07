Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы слова, произнесённые Леброном после просьбы Ирвинга подумать о переходе в «Даллас»

Названы слова, произнесённые Леброном после просьбы Ирвинга подумать о переходе в «Даллас»
Комментарии

Стало известно, что якобы сказал звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в ответ на предложение разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга перейти в его нынешнюю команду. Как сообщил у себя в социальных сетях известный инсайдер Брэндон Робинсон, Леброн заявил, что «подумает об этом».

Напомним, Ирвинг станет свободным агентом в ближайшее межсезонье. В середине сезона он был обменян из «Бруклин Нетс» в «Даллас». Техасская команда хочет сохранить игрока, за которого безвозвратно отдала активы. Несмотря на яркую индивидуальную статистику двух лидеров, «Даллас» не смог выйти даже в зону плей-ин, заняв 11-е место в Западной конференции.

Младший сын Леброна Джеймса Брайс в двухсторонке:

Материалы по теме
Коварный план или новое «большое трио»? Ирвингу мало Дончича, он хочет переманить Леброна
Коварный план или новое «большое трио»? Ирвингу мало Дончича, он хочет переманить Леброна
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023