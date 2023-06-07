Названы слова, произнесённые Леброном после просьбы Ирвинга подумать о переходе в «Даллас»
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Стало известно, что якобы сказал звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в ответ на предложение разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга перейти в его нынешнюю команду. Как сообщил у себя в социальных сетях известный инсайдер Брэндон Робинсон, Леброн заявил, что «подумает об этом».
Напомним, Ирвинг станет свободным агентом в ближайшее межсезонье. В середине сезона он был обменян из «Бруклин Нетс» в «Даллас». Техасская команда хочет сохранить игрока, за которого безвозвратно отдала активы. Несмотря на яркую индивидуальную статистику двух лидеров, «Даллас» не смог выйти даже в зону плей-ин, заняв 11-е место в Западной конференции.
Младший сын Леброна Джеймса Брайс в двухсторонке:
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