Коварный план или новое «большое трио»? Ирвингу мало Дончича, он хочет переманить Леброна

Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Крис Бош. Леброн, Кайри Ирвинг и Кевин Лав. Леброн, Энтони Дэвис и Расселл Уэстбрук. Леброн, Кайри и Лука Дончич… Погодите-ка. Последнее «большое трио» в этом списке звучит как ночной кошмар для любого защитника в НБА. Но уже в следующем сезоне этот сон может воплотиться в реальность «Маверикс» — на днях Ирвинг связался с Джеймсом, чтобы уговорить его перейти в «Даллас».

Как бы безумно это ни звучало, в «Маверикс» у него собралась бы неплохая компания. Лука Дончич, например, на всех четырёх своих Матчах звёзд выступал в команде Леброна, а в ходе своего дебютного сезона в НБА рассказывал, что тот был его кумиром в детстве. Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд вместе с Броном взял золото Олимпийских игр в 2008-м, а в 2019-м был назначен ассистентом Фрэнка Вогеля в «Лейкерс», где они спустя год завоевали трофей. Тогда в «Лос-Анджелесе», кстати, бок о бок с Джеймсом играл и Джаред Дадли, нынешний помощник Кидда в «Маверикс».

Но в первую очередь речь, конечно же, идёт об Ирвинге, с которым Леброн провёл несколько лет в «Кливленде», трижды выходил в финал НБА и стал чемпионом в 2016-м. В том году именно их дуэт решил судьбу трофея: уступая 1-3 по итогам четырёх встреч, «Кавальерс» были в шаге от поражения в финальной серии с «Голден Стэйт». Но в пятом матче и Кайри, и Брон набрали по исторические 41 очко, принеся своему коллективу важнейшую победу. Ну а точку в концовке седьмого решающего матча фактически поставили блок Джеймса и дальнее попадание Ирвинга.

Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг после финала-2016 Фото: Zuma/TASS

И вот спустя семь лет Джеймс является большим сторонником воссоединения с бывшим напарником по «Кавальерс». «Лейкерс» пытались заполучить Ирвинга и в прошлое межсезонье, и в прошедший дедлайн. Ну а этим летом снова начали ходить слухи о том, что Кайри всё-таки переедет в Лос-Анджелес: он посетил несколько матчей команды в плей-офф, после чего в сети появилось видео, на котором игрока в местном аэропорту встречает один из тренеров команды Фил Хэнди.

И всё бы ничего, вот только источники внутри «Лейкерс» интерес к игроку опровергли. Да и сам Ирвинг, судя по всему, теперь надеется не сменить клубную прописку, а «завербовать» старшего товарища в ряды «Маверикс». Сам он станет неограниченно свободным агентом 30 июня. И хотя о продлении с «Далласом» Кайри ещё не договорился, он выразил желание остаться в команде – причём независимо от того, присоединится к ней Леброн или нет.

О его возможном подписании «Маверикс», кстати, задумывались ещё в прошлом году, когда нестабильным «Лейкерс» пророчили второй подряд сезон без плей-офф. Однако Джеймс продлил контракт с «Лос-Анджелесом» 18 августа 2022-го и, согласно действующим правилам НБА, не мог быть обменян в течение шести месяцев после этой даты, в том числе в февральский дедлайн. К тому же в оставшийся год его прибавка по зарплате превысит 5%, что также делало Брона недоступным для трейда в ходе чемпионата-2022/2023.

Но теперь, когда провести сделку вполне себе реально, выяснилось, что «Лейкерс» попросту не заинтересованы в ресурсах, которые в неё может включить «Даллас». И условные Тим Хардуэй, Давис Бертанс, Джош Грин, Джейден Харди и два пика первого раунда не устроили бы фронт-офис «озёрников».

Кайри Ирвинг и Лука Дончич Фото: Sam Hodde/Getty Images

Так что наиболее осуществимым (и в то же время наименее вероятным) вариантом попасть в «Даллас» для Леброна был бы выкуп контракта. У него остаётся один гарантированный год с зарплатой в $ 46,9 млн, а также опция игрока на $ 50,6 млн в сезоне-2024/2025.

И тут возникает ещё одна проблема ­– финансовая. Уже 1 июля в силу вступит новое коллективное соглашение, благодаря которому командам всё-таки придётся считаться с потолком зарплат в $ 134 млн. Если они, конечно, не хотят столкнуться с жёсткими ограничениями. У Дончича на руках уже есть рекордный супермаксимальный контракт на $ 207 млн (гарантированных $ 166 млн). Ирвинг же претендует на как минимум четыре года и $ 198,5 млн, но, по слухам, эта цифра может превратиться в $ 272 млн на пять лет. И если он так уж хочет привезти Леброна в Даллас, то им обоим придётся пойти на значительное снижение зарплаты. Но это ещё не всё. Даже в случае отчисления из «Лейкерс» «Маверикс» будут обязаны вместить в свою платёжку всю зарплату Джеймса за предстоящий год – то есть $ 46,9 млн, а не ту сумму, на которую он согласится при выкупе.

Неудивительно, что близкие к ситуации источники называют переход Леброна в «Даллас» «нереалистичным». Да, Марку Кьюбану и компании всё ещё нужно что-то придумывать. Приобретение Ирвинга не помогло «Маверикс» добиться особых успехов — они вывалились из зоны плей-ин, финишировав 11-ми на Западе. К тому же руководству франшизы ну очень хочется удержать Луку Дончича, который в случае провала в предстоящем сезоне может и начать подыскивать себе новый клуб. Но подписание Леброна со всеми вытекающими – это как-то чересчур.

Леброн Джеймс Фото: Harry How/Getty Images

Что же получается, воссоединение Леброна и Ирвинга — это мечта, которой не суждено сбыться? Нет. Ведь есть и другая версия происходящего. Некоторые предполагают, что всё это — коварный план, чтобы управленцы «Лейкерс» поторопились и всё-таки сообразили контракт для Кайри. Существенных подтверждений этой теории пока нет, но иногда подобного рода «утечки» — дело рук самих игроков. У этой парочки уже получилось частично отвести внимание от битвы Николы Йокича и Джимми Батлера в финале НБА, но мы не сдаёмся и смотрим третью игру серии в ночь на 8 июня. Начало — в 3:30 мск.