Чарания: «Лейкерс» лучше остаться с Расселлом, чем бороться за Ирвинга или Ванвлита

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания высказался о позиции разыгрывающего в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«В итоге они вышли в финал Западной конференции, Д'Анджело Расселл был отправлен на скамейку запасных в четвёртом матче, и я думаю, что в целом ситуация такова, что руководители «Лейкерс» могли бы выйти на рынок в поисках разыгрывающего. Но когда вы смотрите на доступных разыгрывающих — Фреда Ванвлита и Кайри Ирвинга, вы понимаете, что лучшим выбором может быть возвращение в стартовый состав Д'Анджело Расселла.

Вопрос в том, насколько улучшили бы команду Ванвлит или Ирвинг и чем «Лейкерс» пришлось бы пожертвовать, чтобы заполучить их. Ирвинг, безусловно, был бы серьёзным усилением, но предоставление ему такого контракта, какой он хотел бы, гарантировало бы, что «Лейкерс» просто не хватит зарплатной ведомости, чтобы собрать компетентный состав вокруг своих звёзд.

Что касается Ванвлита, насколько он превосходит Расселла? Ванвлит, безусловно, лучший защитник, чем Расселл, но их атакующие показатели вполне сопоставимы. «Лейкерс» также пришлось бы отказаться от некоторых активов, чтобы приобрести Ванвлита, и, вероятно, им лучше просто остаться с Расселлом», — сказал Чарания в эфире программы Run It Back.