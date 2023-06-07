УНИКС объявил об уходе Артёма Забелина
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Казанский УНИКС объявил, что центровой Артём Забелин покидает команду.
«Центровой Артём Забелин покидает клуб. Баскетбольный клуб УНИКС благодарит Артёма за время, проведённое в команде, а также желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой клуба.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 35-летний баскетболист принял участие в 24 матчах, в которых его средняя статистика составила 2,3 очка за 5,30 минуты на площадке. Вместе с командой Забелин стал чемпионом Единой лиги сезона-2022/2023.
На протяжении карьеры Забелин также выступал в Единой лиге в составе ЦСКА, «Локомотива-Кубань», «Автодора» и «Пармы-Пари». Баскетболист является двукратным участником Матча всех звёзд Единой лиги.
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