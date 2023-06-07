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Портер: игроки «Майами» слушают, что мы подсказываем друг другу, и делают наоборот

Портер: игроки «Майами» слушают, что мы подсказываем друг другу, и делают наоборот
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Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер высказался о сопернике по финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации — «Майами Хит».

«Они слышат то, что мы сообщаем друг другу на площадке, и делают наоборот. Если мы подсказываем «переключись», они ускользают от открытых игроков. Если мы не готовимся устраивать размен, они тут же собираются поставить заслон», — приводит слова Портера Legion Hoops со ссылкой на журналиста Miami Herald Энтони Чанга.

Во втором матче финальной серии НБА, который завершился гостевой победой «Майами» (111:108), Портер набрал пять очков и совершил шесть подборов. Счёт в финальной серии — 1:1. Третий матч финальной серии пройдёт в Майами 8 июня. Начало — в 3:30 по мск.

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