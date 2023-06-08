Адебайо: наш баскетбол жёсткий и грязный, это не выглядит красиво, но приносит результат
Поделиться
Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо высказался о баскетболе своей команды в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс».
«Все думают, что баскетбол всегда должен быть красивым, но мы так не играем. Наш баскетбол жёсткий, грязный, он выглядит противно, но приносит победы», — приводит слова Адебайо Clutch Points.
«Майами» одержал гостевую победу над «Денвером» (111:108) во втором матче и сравнял счёт в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (1-1). 25-летний американский центровой набрал в матче 21 очко, совершил девять подборов и стал автором четырёх результативных передач.
Третий матч финальной серии НБА пройдёт в Майами 8 июня. Начало — в 3:30 по мск.
Комментарии
- 8 июня 2023
-
00:56
-
00:24
-
00:05
- 7 июня 2023
-
23:39
-
23:23
-
22:28
-
21:40
-
21:22
-
20:49
-
20:32
-
18:59
-
18:31
-
17:56
-
17:46
-
17:36
-
16:55
-
16:27
-
16:05
-
15:43
-
15:06
-
14:42
-
13:52
-
12:53
-
11:47
-
11:31
-
11:11
-
10:43
-
10:20
-
09:40
-
09:29
-
08:53
-
08:45
-
08:39
-
08:17
-
08:01
Партнерский контент