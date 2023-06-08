Адебайо: наш баскетбол жёсткий и грязный, это не выглядит красиво, но приносит результат

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо высказался о баскетболе своей команды в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс».

«Все думают, что баскетбол всегда должен быть красивым, но мы так не играем. Наш баскетбол жёсткий, грязный, он выглядит противно, но приносит победы», — приводит слова Адебайо Clutch Points.

«Майами» одержал гостевую победу над «Денвером» (111:108) во втором матче и сравнял счёт в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (1-1). 25-летний американский центровой набрал в матче 21 очко, совершил девять подборов и стал автором четырёх результативных передач.

Третий матч финальной серии НБА пройдёт в Майами 8 июня. Начало — в 3:30 по мск.