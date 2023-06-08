Трипл-даблы Николы Йокича и Джамала Маррея помогли «Денверу» обыграть «Майами»

В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся третий матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:94.
Самым результативным игроком матча у гостей стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 32 очка, 21 подбор и 10 результативных передач. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе также трипл-дабл: 34 очка, 10 подборов и 10 передач.
Самым результативным игроком хозяев стал американский центровой Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл: 22 очка, 17 подборов и три передачи.
После сегодняшнего матча счёт в серии стал 2-1 в пользу «Денвера». Следующая игра состоится 10 июня и начнётся в 3:30 мск.
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
- 8 июня 2023
-
06:54
-
06:02
-
04:51
-
01:42
-
00:56
-
00:24
-
00:05
- 7 июня 2023
-
23:39
-
23:23
-
22:28
-
21:40
-
21:22
-
20:49
-
20:32
-
18:59
-
18:31
-
17:56
-
17:46
-
17:36
-
16:55
-
16:27
-
16:05
-
15:43
-
15:06
-
14:42
-
13:52
-
12:53
-
11:47
-
11:31
-
11:11
-
10:43
-
10:20
-
09:40
-
09:29
-
08:53