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Трипл-даблы Николы Йокича и Джамала Маррея помогли «Денверу» обыграть «Майами»

Трипл-даблы Николы Йокича и Джамала Маррея помогли «Денверу» обыграть «Майами»
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В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся третий матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:94.

Самым результативным игроком матча у гостей стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 32 очка, 21 подбор и 10 результативных передач. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе также трипл-дабл: 34 очка, 10 подборов и 10 передач.

Самым результативным игроком хозяев стал американский центровой Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл: 22 очка, 17 подборов и три передачи.

После сегодняшнего матча счёт в серии стал 2-1 в пользу «Денвера». Следующая игра состоится 10 июня и начнётся в 3:30 мск.

НБА - плей-офф. Финал. 3-й матч
08 июня 2023, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
94 : 109
Денвер Наггетс
Денвер
Майами Хит: Батлер - 28, Адебайо - 22, Мартин - 10, Лоури - 9, Робинсон - 9, Винсент - 7, Лав - 6, Страс - 3, Зеллер, Йович, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Денвер Наггетс: Маррей - 34, Йокич - 32, Браун - 15, Гордон - 11, Колдуэлл-Поуп - 6, Браун - 5, Грин - 4, Портер - 2, Брайант, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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