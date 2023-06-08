Никола Йокич рассказал о вкладе в победу новичка Брауна в 3-м матче с «Майами»

Звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич после третьего матча финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (109:94, 2-1 в серии) высказался об одноклубнике Кристиане Брауне.

«Сказал ему, что благодаря ему мы выиграли сегодня. Он выиграл для нас матч. С учётом того, с какой энергией и общим настроем он играл», — заявил Йокич во время пресс-конференции.

22-летний Браун за 19 минут, проведённых на площадке, набрал 15 очков при проценте реализации бросков 87,5, а также четыре подбора, одну передачу и один перехват. На счету Йокича трипл-дабл: 32 очка, 21 подбор и 10 передач.

Браун был выбран на драфте-2022 под общим 21-м номером. Сезон-2022/2023 стал первым в НБА для защитника. Действующий контракт баскетболиста рассчитан до конца сезона-2025/2026 (опция команды на последние два года).