Йокич оформил третий трипл-дабл с 30 очками и 20 подборами в плей-офф, улучшив свой рекорд

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в третьем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» (109:94) оформил трипл-дабл с 32 очками, 21 подбором и 10 передачами.

Для Йокича это третий трипл-дабл в плей-офф с 30+ очками и 20+ подборами. Таким образом, он улучшил свой рекорд. По одному такому трипл-даблу в плей-офф набирали Уилт Чемберлен и Карим Абдул-Джаббар.

После трёх матчей серии «Денвер» ведёт в противостоянии — 2-1, четвёртая игра состоится 10 июня на площадке «Майами».

Никола Йокич в рамках плей-офф этого сезона провёл 18 матчей, в которых набирал в среднем за игру 30,5 очка, совершал 13,4 подбора и отдавал 10,1 результативные передачи.