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Никола Йокич — о рекорде финалов НБА: мне всё равно, это просто статистика

Никола Йокич — о рекорде финалов НБА: мне всё равно, это просто статистика
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Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал собственный рекорд, установленный в третьем матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» (109:94, 2-1 в серии).

Игра завершилась со счётом 109:94, Йокич стал первым игроком в истории НБА, который набрал 30+20+10 в финале. У серба в этой игре 32 очка, 21 подбор и десять передач за 43 минуты, проведённые на площадке.

Как прошёл третий матч «Денвер» — «Майами»:
Фанаты «Хит» заранее покидали арену. «Денвер» снова взял лидерство в финальной серии НБА!
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Фанаты «Хит» заранее покидали арену. «Денвер» снова взял лидерство в финальной серии НБА!

«Главное, что это победа. Если бы мы проиграли, никто бы и не вспомним об этом. Лично мне всё равно, это просто статистика», — прокомментировал Йокич рекорд на пресс-конференции.

После трёх матчей серии «Денвер» ведёт в противостоянии — 2-1, четвёртая игра состоится 10 июня на площадке «Майами».

Успех Йокича:
Никола Йокич установил уникальное историческое достижение в третьей игре финала
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