Никола Йокич — о рекорде финалов НБА: мне всё равно, это просто статистика

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал собственный рекорд, установленный в третьем матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» (109:94, 2-1 в серии).

Игра завершилась со счётом 109:94, Йокич стал первым игроком в истории НБА, который набрал 30+20+10 в финале. У серба в этой игре 32 очка, 21 подбор и десять передач за 43 минуты, проведённые на площадке.

«Главное, что это победа. Если бы мы проиграли, никто бы и не вспомним об этом. Лично мне всё равно, это просто статистика», — прокомментировал Йокич рекорд на пресс-конференции.

После трёх матчей серии «Денвер» ведёт в противостоянии — 2-1, четвёртая игра состоится 10 июня на площадке «Майами».