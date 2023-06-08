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Джамал Маррей рассказал об особом настрое на финал НБА

Джамал Маррей рассказал об особом настрое на финал НБА
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Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей рассказал о мотивации на финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и особом настрое на решающие матчи.

«Волнение есть в любом случае. Такие моменты заставляют тебя переживать, ты словно становишься живым, наслаждаешься происходящим. Это прекрасные чувства. Сейчас я расслаблюсь, немного приду в себя и потом вновь сосредоточусь на следующем матче. Это моя работа, я посвятил ей всю жизнь, то, чего я хотел добиться всегда», — сказал баскетболист на пресс-конференции после третьего матча матча с «Майами Хит».

Как прошёл третий матч «Денвер» — «Майами»:
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После трёх матчей серии «Денвер» ведёт в противостоянии — 2-1, четвёртая игра состоится 10 июня на площадке «Майами». Маррей провёл 18 матчей в плей-офф НБА нынешнего сезона, в которых набирал в среднем за игру 27,4 очка, совершал 5,7 подбора и отдавал 6,8 результативные передачи.

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