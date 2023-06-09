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Тайлер Хирроу пока не восстановился для участия в финале НБА

Тайлер Хирроу пока не восстановился для участия в финале НБА
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Защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу на данный момент не допущен к участию в матчах и не должен принять участия в четвёртой игре финальной серии НБА с «Денвер Наггетс». Баскетболист продолжает восстановление после перелома правой руки.

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра сказал после последней тренировки команды, что Хирроу проходит все необходимые этапы допуска, но пока не смог преодолеть последний из них.

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«Это всего лишь часть процесса. Требуется пройти через этапы. Сначала это были просто броски, затем движение, затем контактное взаимодействие против тренеров, а затем идёт следующий уровень контакта на практике. Он не был допущен к игре на данный момент», — приводит ESPN US слова Споэльстры.

Четвёртый матч финала НБА пройдёт на стадионе «Касейя Центр» в Майами и начнётся в 3:30 по московскому времени 10 июня. После трёх игр «Денвер» ведёт в серии со счётом 2-1.

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