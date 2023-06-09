Никола Йокич рассказал о своём увлечении лошадьми
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Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич ответил на вопрос форварда «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро, как и почему начал увлекаться лошадьми.
«Я начал интересоваться лошадьми, когда мне было 12 или 13 лет. В моей семье никто не интересовался этим. В один день в моём родном городе проходили скачки, родители привели меня на них, и я влюбился. Потом, когда я уже начал играть в баскетбол с друзьями, отец одного из моих приятелей оказался вовлечённым в эту сферу. Это помогло мне углубиться в своём интересе. И уже сейчас я большой фанат этого всего и слежу за лошадьми по всему миру», — рассказал Йокич в интервью Банкеро.
Семья Йокича владеет конноспортивным клубом «Воеводянин» и пятью лошадьми.
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