Никола Йокич рассказал о своём увлечении лошадьми

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич ответил на вопрос форварда «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро, как и почему начал увлекаться лошадьми.

«Я начал интересоваться лошадьми, когда мне было 12 или 13 лет. В моей семье никто не интересовался этим. В один день в моём родном городе проходили скачки, родители привели меня на них, и я влюбился. Потом, когда я уже начал играть в баскетбол с друзьями, отец одного из моих приятелей оказался вовлечённым в эту сферу. Это помогло мне углубиться в своём интересе. И уже сейчас я большой фанат этого всего и слежу за лошадьми по всему миру», — рассказал Йокич в интервью Банкеро.

Семья Йокича владеет конноспортивным клубом «Воеводянин» и пятью лошадьми.