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Кто станет победителем четвёртого матча серии «Денвер» — «Майами»?

Кто станет победителем четвёртого матча серии «Денвер» — «Майами»?
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Завтра, 10 июня, пройдёт четвёртый матч финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Майами Хит» примет «Денвер Наггетс». Начало игры — в 3:30 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Денвера».

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и выбрать победителя завтрашней встречи.

Четвёртый матч финала НБА. Ход событий:
Самое время дожимать? «Денвер» и «Майами» проведут четвёртый матч. LIVE
Live
Самое время дожимать? «Денвер» и «Майами» проведут четвёртый матч. LIVE

Напомним, самым результативным игроком третьего матча у «Наггетс» стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 32 очка, 21 подбор и 10 результативных передач. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе также трипл-дабл: 34 очка, 10 подборов и 10 передач.

Самым результативным игроком «Майами» стал американский центровой Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл: 22 очка, 17 подборов и три передачи.

Уроки истории по НБА на «Чемпионате»:
Уникальное достижение Николы Йокича и антирекорд Карима Абдул-Джаббара. Уроки истории
Истории
Уникальное достижение Николы Йокича и антирекорд Карима Абдул-Джаббара. Уроки истории
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