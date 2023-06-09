Кто станет победителем четвёртого матча серии «Денвер» — «Майами»?

Завтра, 10 июня, пройдёт четвёртый матч финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Майами Хит» примет «Денвер Наггетс». Начало игры — в 3:30 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Денвера».

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и выбрать победителя завтрашней встречи.

Напомним, самым результативным игроком третьего матча у «Наггетс» стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 32 очка, 21 подбор и 10 результативных передач. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе также трипл-дабл: 34 очка, 10 подборов и 10 передач.

Самым результативным игроком «Майами» стал американский центровой Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл: 22 очка, 17 подборов и три передачи.