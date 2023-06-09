Джамал Маррей показал последствия повреждения, полученного в третьем матче финала

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей показал рану на ладони, которую получил во время третьего матча финальной серии с «Майами Хит».

Маррей показывает повреждённую руку Фото: Социальные сети журналиста Майка Сингера

Несмотря на повреждение одного из лидеров, «Денвер» уверенно выиграл третий матч со счётом 109:94. Маррей провёл прекрасную игру, в его активе трипл-дабл: 34 очка, 10 подборов и 10 результативных передач. «Наггетс» снова вышли вперёд в серии со счётом 2-1.

Джамал проводит отличный плей-офф после возвращения от тяжёлой травмы. В нынешнем постсезоне он в среднем набирает 27,4 очка, 5,7 подбора и 6,8 результативные передачи.

Четвёртая игра противостояния пройдёт 10 июня в Майами. Начало встречи — в 3:30 мск. «Денвер» находится в двух победах от первого в истории организации титула.