Кендрик Перкинс выразил уверенность в победе «Майами Хит» в финале НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт Кендрик Перкинс высказался насчёт финальной серии НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».
«Я всё ещё совершенно уверен в этой команде «Майами Хит». Они поправят игру в четвёртом матче. Джимми Батлер сыграет лучше», – приводит слова Перкинса портал First Take.
Завтра, 10 июня, пройдёт четвёртый матч финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Майами Хит» примет «Денвер Наггетс». Начало игры — в 3:30 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Денвера».
Напомним, самым результативным игроком третьего матча у «Наггетс» стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 32 очка, 21 подбор и 10 результативных передач. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе также трипл-дабл: 34 очка, 10 подборов и 10 передач.
Самым результативным игроком «Майами» стал американский центровой Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл: 22 очка, 17 подборов и три передачи.
- 9 июня 2023
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