Никола Йокич — лидер текущего плей-офф НБА по очкам, подборам и передачам

Звёздный центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич является лидером в нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по суммарному количеству набранных очков, собранных подборов и отданных результативных передач среди всех игроков.

На данный момент у Йокича 549 очков. На втором и третьем месте располагаются лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер и лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум — 546 и 543 балла соответственно.

Сербский баскетболист собрал 241 отскок, опережая таким образом звёздного центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса (225) и Тейтума (209). 182 ассиста Йокича — лучший показатель. Меньше только у его одноклубника Джамала Маррея (122) и Батлера (117).