Сборная России уступила Беларуси в товарищеском матче

Сборная России по баскетболу проиграла сборной Беларуси в товарищеском матче со счётом 83:80.

Матч состоялся в Москве на арене «Баскет-Холл». Самым результативным игроком встречи стал белорус Максим Салаш, набравший 30 очков. В сборной России в топ-3 вошли Филипп Гафуров (19 очков), Андрей Лопатин (15 очков) и Александр Щербенев (12 очков).

Интересно, что 51 из 80 очков сборной России набрали игроки, не представленные в стартовом составе. У Беларуси таких очков всего 17 из 83.