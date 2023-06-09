Отец Карри: пройдёт ещё несколько лет, прежде чем уровень Стефа начнёт падать

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Делл Карри высказался о том, сколько ещё сезонов его сын Стефен Карри сможет выступать на самом высоком уровне.

«Я не хочу называть конкретных чисел, потому что знаю своего сына. Его решимость, его преданность спорту и желание быть лучшим в лиге каждый год превосходят всё, что я когда-либо видел. В 35 лет он провёл сильный сезон и во время плей-офф ещё прибавил. Это впечатляет. Думаю, пройдёт ещё несколько лет, прежде чем уровень Стефа начнёт падать», — приводит слова Карри-старшего Clutch Pounts.

Стефену Карри в марте исполнилось 35 лет, он с 2009 года выступает за «Голден Стэйт Уорриорз». Разыгрывающий четырежды становился чемпионом НБА и дважды признавался самым ценным игроком чемпионата.