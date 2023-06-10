Отчим Зайона Уильямсона: верьте половине того, что видите, и ничему из услышанного
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Андерсон Ли, отчим звёздного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона, поддержал баскетболиста на фоне слухов о нём в социальных сетях.
«Это мой сын, и я люблю его. Верьте половине того, что видите, и ничему из того, что услышали… Я на 100 процентов поддерживаю своего сына», — приводит слова Ли Clutch Points.
Напомним, сразу после новости о том, что у Уильямсона и его девушки Аккимы будет дочь, порноактриса Мория Миллс рассказала о недавней связи со спортсменом. Позднее ещё одна девушка призналась, что недавно вступала в связь с Уильямсоном.
Зайон Уильямсон в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) провёл лишь 29 матчей в рамках регулярного чемпионата. Большую часть сезона игрок лечился от травм.
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