Отчим Зайона Уильямсона: верьте половине того, что видите, и ничему из услышанного

Андерсон Ли, отчим звёздного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона, поддержал баскетболиста на фоне слухов о нём в социальных сетях.

«Это мой сын, и я люблю его. Верьте половине того, что видите, и ничему из того, что услышали… Я на 100 процентов поддерживаю своего сына», — приводит слова Ли Clutch Points.

Напомним, сразу после новости о том, что у Уильямсона и его девушки Аккимы будет дочь, порноактриса Мория Миллс рассказала о недавней связи со спортсменом. Позднее ещё одна девушка призналась, что недавно вступала в связь с Уильямсоном.

Зайон Уильямсон в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) провёл лишь 29 матчей в рамках регулярного чемпионата. Большую часть сезона игрок лечился от травм.