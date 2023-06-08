Порноактриса Миллс рассказала о связи с Уильямсоном после новости о будущем ребёнке игрока

Американская порноактриса Мория Миллс помешала семейной идиллии тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона.

Девушка спортсмена Аккима опубликовала фотографии с вечеринки, на которой было объявлено, что пара ждёт девочку.

Позднее известная порноактриса Мория Миллс опубликовала в «твиттере» сообщение, в котором призналась в недавней связи со спортсменом.

«Лучше молись, чтобы я тоже не забеременела, потому что у меня задержка, Зайон. Я была с тобой на прошлой неделе в Новом Орлеане, и ты не мог сказать мне, что у тебя будет ребёнок от случайной девки, после всего, что я для тебя сделала.

Я позволяла тебе спать со мной без презерватива, и вот как ты поступил со мной, уличная крыса. Ты подвергаешь мою жизнь опасности, вступая в связь с этими женщинами без защиты», — написала Миллс.