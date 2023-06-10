Йокич: Джокович может стать лучшим теннисистом всех времён, в Сербии гордятся им

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался о соотечественнике теннисисте Новаке Джоковиче, который вышел в финал «Ролан Гаррос» и имеет шансы выиграть свой 23-й титул на турнирах «Большого шлема», став рекордсменом по этому показателю.

«Что значат для Сербии наши с Новаком выступления? Он написал мне, да, он правда написал. Я думаю, что он поразительный представитель своего вида спорта, он творит историю. Он может стать лучшим теннисистом всех времён, у него есть потрясающая возможность выиграть ещё один титул. Он удивительный спортсмен, который прекрасно представляет Сербию на международной арене, я думаю, что многие соотечественники гордятся им», — сказал Йокич на пресс-конференции после четвёртого матча финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации.