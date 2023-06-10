Егор Дёмин поделился впечатлениями от победы в юношеской Евролиге с «Реалом»

Российский баскетболист мадридского «Реала» Егор Дёмин высказался о победе в юношеской Евролиге.

«Поражение от «Ховентуда» в чемпионате Испании повлияло в лучшую сторону на наш настрой на «Финал восьми» Евролиги. Мы поняли, что не являемся непобедимой командой, увидели свои минусы, которые спокойно разобрали и усовершенствовали.

Не могу сказать, что мы ехали с мыслью, что являемся фаворитами. Пытались всеми силами не думать об этом. Опыт чемпионата Испании показал, что быть фаворитами не всегда хорошо. Мы, скорее, отправлялись с мыслью, что являемся средней командой и обязаны воспринимать каждого соперника должным образом, настраиваться на ближайшую игру максимально — как на финал. Это была наша фундаментальная идея.

Я отдыхал в финале всего 47 секунд? Для этого же мы и работали весь сезон, чтобы в нужный момент сыграть по полной. Однозначно был к этому готов. Моя задача и заключалась в том, чтобы быть готовым играть весь матч с холодной головой, понимать, терпеть, не теряя ритм и концентрацию. А в те моменты, когда садился, не расслаблялся ни на секунду. Впрочем, как и остальные игроки «Реала».

Насколько значима победа в юношеской Евролиге? Это необычайное достижение для любой команды. Евролига — самый престижный юношеский турнир в европейском баскетболе. Для кого-то не так важен национальный чемпионат, как Евролига. Соответственно, победа в ней воспринимается небывалым образом. Сложно описать чувство, когда ты достигаешь того, ради чего работал весь сезон. Это что-то совсем новое — то, чего раньше не видел и не испытывал. Эта победа крайне важна — как для клуба, так и лично для меня. Важно и то, что «Реал» выиграл юношескую Евролигу в четвёртый раз, став рекордсменом. Для меня это первый и, надеюсь, не последний серьёзный титул. Невероятно важный и невероятно интересный опыт, который даст много преимуществ в будущем.

Насколько остался доволен своей игрой в «Финале восьми»? Самая главная задача — выиграть турнир. Что мы и сделали. Так что доволен максимально — на 500 процентов. Наверное, где-то мог сыграть получше, надёжнее. Но в первую очередь постарался сделать всё возможное, чтобы победить — независимо от индивидуальных показателей. Они были не так важны», — приводит слова Дёмина официальный сайт РФБ.