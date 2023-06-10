Инсайдер: вероятность перехода Хардена в «Финикс» равна нулю

Переход звёздного разыгрывающего клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», американца Джеймса Хардена в «Финикс Санз» не состоится, считает ведущий Arizona Sports 98.7 FM Phoenix Джон Гамбадоро.

«Нельзя ли остановить эти нелепые сообщения о Джеймсе Хардене? Вероятность того, что это произойдёт, равна нулю. НУЛЮ!» – написал Гамбадоро в социальных сетях.

Джеймс Харден перешёл в «Филадельфию» в феврале 2022 года из «Бруклин Нетс». Сообщается, что 33-летний баскетболист рассматривает два варианта: остаться в «Филадельфии» или вернуться в «Хьюстон Рокетс».

Ранее один из руководителей клуба Восточной конференции заявил, что Харден больше не способен претендовать на максимальные контракты.