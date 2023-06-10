Два баскетболиста НБА стали инвесторами «Лидс Юнайтед»

Баскетболисты «Нью-Орлеан Пеликанс» Ларри Нэнс-младший и Ти Джей Макконнел стали миноритарными инвесторами футбольного клуба «Лидс Юнайтед».

Фото: Социальные сети Ларри Нэнса

Они присоединились к американской группе 49ers Enterprises, став миноритарными акционерами клуба.

Напомним, вчера было официально объявлено о продаже «Лидс Юнайтед». Американская группа выкупила клуб у бизнесмена Андреа Радриззани. 49ers Enterprises — инвестиционное подразделение франшизы San Francisco 49ers, а её президентом является Парааг Марат, который занял должность вице-президента «павлинов» в 2021 году. Радриззани возглавил клуб в 2017 году и владел 57% акций «Лидса», но решил расстаться со своим пакетом акций после провального сезона в исполнении белых.

«Лидс Юнайтед» по итогам сезона-2022/2023 занял 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и вылетел в Чемпионшип.