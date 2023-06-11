Стал известен новый тренер «Торонто Рэпторс»
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» работает над завершением сделки с сербским специалистом Дарко Раджаковичем, который станет новым главным тренером, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
«Источники: «Торонто Рэпторс» завершают сделку с ассистентом «Мемфис Гриззлиз» Дарко Раджаковичем, который станет следующим главным тренером клуба», – написал Войнаровски в социальных сетях.
Напомним, по окончании нынешнего сезона «Торонто» покинул Ник Нёрс. Американец работал в организации «Рэпторс» с 2013 года, где в течение пяти сезонов был ассистентом тренера, а с 2018 года стал главным наставником команды. В 2019 году Нёрс привёл «Торонто» к первому и на данный момент единственному чемпионству в истории.
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