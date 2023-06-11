«Даже не заметил, как прошли эти недели». Лопатин рассказал об атмосфере в сборной России

Форвард сборной России Андрей Лопатин рассказал о впечатлениях от сбора национальной команды.
«В сборной отличная атмосфера. Я даже не заметил, как прошли эти несколько недель, хотя мы активно тренировались и готовились к матчам с командой Беларуси. Тренер уже сказал, что мы подходили к этим играм с максимальной концентрацией. Смотрели видео, разбирали сильные стороны — всё как перед любым официальным матчем.
Для меня это не первые матчи в национальной команде, но назвать себя каким-то ветераном не могу. Здесь есть те, кто впервые надел майку главной команды страны, но абсолютно все отдавали себя на площадке и старались выполнить установки тренера. Во второй игре удалось внести коррективы. Действовали уже чуть увереннее, чуть иначе, нежели в первой встрече. Очень рад, что удалось взять реванш, победить и порадовать болельщиков», — приводит слова Лопатина корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.
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