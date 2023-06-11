Чарльз Баркли рассказал историю о том, как его не узнал Джейк Айкел
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Аналитик шоу Inside the NBA и член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли рассказал историю о том, как он подошёл к нападающему хоккейной команды «Вегас Голден Найтс» Джеку Айкелу.
«Я был в отеле. Подошел к Джеку Айкелю и сказал, что мне очень нравится его игра. Я сказал: «Эй, мистер Айкель, это большая честь для меня. Вы великий игрок». Но он посмотрел на меня так, словно задавался вопросом: «Кто ты, черт возьми, такой?», — рассказал Баркли.
Напомним, в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречалась с «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Вегаса».
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