Андре Драммонд рассказал о проблемах с психическим здоровьем

Центровой «Чикаго Буллз» Андре Драммонд поделился переживаниями о своих психических проблемах.

«Я сидел в раздевалке и просто оцепенел. Билли Донован говорит, и это приглушённо… Я подумал: «Эй, что-то не так. Кажется, я сейчас сломаюсь», — приводит слова Драммонда Clutch Points.

«Чикаго Буллз» мог обменять 29-летнего центрового Андре Драммонда перед февральским дедлайном, ранее сообщал известный инсайдер Марк Стейн.

Андре Драммонд перешёл в «Чикаго» летом 2022 года. Ранее он играл за «Бруклин Нетс», где провёл всего полгода. Тот сезон Драммонд начинал в составе «Филадельфии», но зимой перед дедлайном перешёл в «Бруклин Нетс» в рамках сделки по обмену Джеймса Хардена, который отправился в обратном направлении.