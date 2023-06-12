Теодосич, Хэкетт и Шенгелия приняли участие в потасовке с болельщиками «Милана»
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Экс-игроки ЦСКА Милош Теодосич, Дэниэл Хэкетт и Торнике Шенгелия стали участниками потасовки, произошедшей по окончании второго матча финальной серии чемпионата Италии между «Миланом» и «Виртусом» (79:76).
После матча один из болельщиков «Милана» задел Милоша Теодосича, после чего Дэниэл Хэкетт напал на обидчика, к потасовке сразу же подключился Торнике Шенгелия и сам Теодосич.
Теодосич, Хэкетт и Шенгелия подрались с болельщиками «Милана»:
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