Баскетболисты НБА отреагировали на победу Новака Джоковича на «Ролан Гаррос»

Баскетболисты Национальной баскетбольной лиги Руди Гобер, Никола Вучевич и Богдан Богданович поздравили в социальных сетях сербского теннисиста Новака Джоковича с победой на «Ролан Гаррос» — 2023.
Каждый из баскетболистов опубликовал пост, посвящённый этой победе. В частности, с поздравлениями выступили центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер, центровой «Чикаго Буллз» Никола Вучевич и атакующий защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович.
«Ролан Гаррос» — 2023 стал 23-м выигранным турниром «Большого шлема» в карьере сербского теннисиста, что сделало его самым титулованным спортсменом в истории тенниса по количеству «Шлемов». Ранее он десять раз побеждал на Australian Open, семь раз — на Уимблдоне, трижды — на US Open и трижды — на «Ролан Гаррос».
Новак Джокович стал чемпионом «Ролан Гаррос» — 2023:
- 12 июня 2023
-
14:47
-
14:30
-
14:19
-
13:36
-
13:06
-
12:31
-
12:26
-
12:12
-
12:08
-
11:39
-
10:58
-
10:39
-
10:30
-
09:56
-
09:42
-
09:31
-
08:47
-
06:45
-
06:34
-
01:03
-
00:39
- 11 июня 2023
-
23:51
-
23:12
-
21:31
-
20:18
-
18:48
-
18:38
-
18:21
-
18:18
-
17:58
-
17:51
-
16:35
-
15:16
-
15:07
-
14:39