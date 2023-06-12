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Баскетболисты НБА отреагировали на победу Новака Джоковича на «Ролан Гаррос»

Баскетболисты НБА отреагировали на победу Новака Джоковича на «Ролан Гаррос»
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Баскетболисты Национальной баскетбольной лиги Руди Гобер, Никола Вучевич и Богдан Богданович поздравили в социальных сетях сербского теннисиста Новака Джоковича с победой на «Ролан Гаррос» — 2023.

Каждый из баскетболистов опубликовал пост, посвящённый этой победе. В частности, с поздравлениями выступили центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер, центровой «Чикаго Буллз» Никола Вучевич и атакующий защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович.

«Ролан Гаррос» — 2023 стал 23-м выигранным турниром «Большого шлема» в карьере сербского теннисиста, что сделало его самым титулованным спортсменом в истории тенниса по количеству «Шлемов». Ранее он десять раз побеждал на Australian Open, семь раз — на Уимблдоне, трижды — на US Open и трижды — на «Ролан Гаррос».

Новак Джокович стал чемпионом «Ролан Гаррос» — 2023:

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