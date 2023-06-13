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Билл Симмонс рассказал, куда может перейти Брэдли Бил

Билл Симмонс рассказал, куда может перейти Брэдли Бил
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Известный американский журналист, эксперт Билл Симмонс выразил мнение, что руководство «Филадельфии Сиксерс» может побороться за атакующего защитника, лидера «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била.

«Ставлю на то, что «Филадельфия» будет фаворитом на Брэдли Била, который дружит с Джоэлом Эмбиидом. Эмбиид пытался добиться того, чтобы Брэдли перешёл в «Филадельфию», два года назад, о чём я сам неоднократно говорил», — сказал Симмонс в эфире радио 97.1 The Ticket.

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В минувшем регулярном сезоне 29-летний баскетболист принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 23,2 очка, делая 5,4 передачи и 3,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 50,6, трёхочковых — 36,5. «Вашингтон» по итогам регулярки занял 12-е место в Восточной конференции с 35 победами при 47 поражениях.

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