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Сергей Моня высказался по поводу планов после окончания игровой карьеры

Сергей Моня высказался по поводу планов после окончания игровой карьеры
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Знаменитый российский баскетболист Сергей Моня, который сегодня, 13 июня, официально завершил игровую карьеру, ответил на вопрос по поводу дальнейших планов.

«Пока даже особо не думал об этом. Отдохну чуть-чуть, побуду с семьёй, проведу время с ними. Ну и болячки старые надо залечить, поэтому особо не думал ещё о том, чем буду заниматься.

Вообще, конечно, хочется, чтобы будущая работа была связана с баскетболом. Нужно ведь заниматься тем, что понимаешь. Я в баскетболе что-то понимаю, хотелось бы остаться в баскетболе», — приводит слова Мони пресс-служба БК «Зенит».

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