Сергей Моня высказался по поводу планов после окончания игровой карьеры

Знаменитый российский баскетболист Сергей Моня, который сегодня, 13 июня, официально завершил игровую карьеру, ответил на вопрос по поводу дальнейших планов.

«Пока даже особо не думал об этом. Отдохну чуть-чуть, побуду с семьёй, проведу время с ними. Ну и болячки старые надо залечить, поэтому особо не думал ещё о том, чем буду заниматься.

Вообще, конечно, хочется, чтобы будущая работа была связана с баскетболом. Нужно ведь заниматься тем, что понимаешь. Я в баскетболе что-то понимаю, хотелось бы остаться в баскетболе», — приводит слова Мони пресс-служба БК «Зенит».