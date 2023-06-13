Андрей Ведищев: поздравляю Йокича с чемпионством и заслуженным званием MVP финала

Президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о звёздном сербском центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче, который привёл свою команду к чемпионскому титулу в Национальной баскетбольной ассоциации и был признан самым ценным игроком финальной серии.
«Поздравляю Николу Йокича с первым чемпионством в НБА и заслуженным титулом MVP финальной серии. На протяжении XXI века в НБА хватало доминирующих европейских высоких, которые приводили свои команды к чемпионским титулам — это и Дирк Новицки, и братья Газоль, и Яннис Адетокунбо.
Но такого разностороннего, умного и универсального игрока, как Никола Йокич, в НБА не было со времён Арвидаса Сабониса.
Сербы — наши друзья и братья, так что, полагаю, симпатии российских болельщиков в этом финале были на стороне Йокича и его команды. С нетерпением буду ждать чемпионата мира, где и сборная Сербии, и сборная Словении, которую возглавляет главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич, являются претендентами на медали», — написал Ведищев в своём телеграм-канале.
- 13 июня 2023
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