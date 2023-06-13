Быков: Моня не зря получил прозвище Капитан Россия — в сборной он играл феноменально

Бывший баскетболист сборной России Сергей Быков высказался о завершении карьеры форварда «Зенита» и сборной России Сергея Мони.
«Надо сказать, что прозвище Капитан Россия ему не зря дали, потому что в сборной он играл феноменально. Он был ценен тем, что в сложные минуты он всегда себя проявлял. Я вспоминаю чемпионат Европы 2011 года, у нас там были две сложные концовки, он в них забивал, и мы побеждали, и перед этим он просил мяч, будучи абсолютно уверенным, что он забьёт.
Он был одержим баскетболом. Есть такой тип игроков, которые вечно чем-то недовольны, постоянно ноют, Моня не из этой породы. У него был отличный бросок и суперотдача в защите. Я хочу его поздравить, шикарная карьера, много титулов, его имя стало нарицательным в российском баскетболе, с началом нового этапа в его жизни», — приводит слова Быкова ТАСС.
Напомним, ранее пресс-служба «Зенита» объявила, что 40-летний Моня официально завершил карьеру.
- 13 июня 2023
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