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Ведищев — о переходе Близнюка: с ним вариативность нашей задней линии должна усилиться

Президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал переход разыгрывающего баскетбольного клуба «Минск» Владислава Близнюка.

«Сегодня мы подписали контракт с Владиславом Близнюком — разыгрывающим баскетбольного клуба «Минск» и сборной Беларуси.

Владислав — молодой, талантливый и креативный защитник. С ним вариативность нашей задней линии должна существенно усилиться. Близнюк принимал участие в двух товарищеских матчах сборной Беларуси со сборной России, где проявил себя настоящим дирижёром атак белорусской команды.

И, конечно, приятно, что оба игрока «Локо», Александр Щербенёв и Антон Квитковских, в этих матчах показали себя лидерами сборной России», — написал Ведищев в своём телеграм-канале.

Ранее «Локомотив-Кубань» объявил о подписании контракта с 24-летним Близнюком.